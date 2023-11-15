آخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين قبل السباق الرئاسي

تنتهي اليوم الأربعاء المدة المحددة التي منحتها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين، الخاصة بتغيير مركز الاقتراع، حتى يتمكن الناخبين من تعديل لجان التصويت المحددة لهم لمكان أقرب، مثل تغيير مركز الاقتراع من محافظة إلى أخرى أو من مدينة إلى مدينة أخرى.

7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حازم بدوي، 7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع الخاصة بالناخبين وفقا للقرب من محل السكن، وجاءت كالآتي:

1- التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (elections.eg‎)، أو اضغط هنا.

2- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.

3- ملء البيانات المطلوبة الخاصة بهذا الطلب.

4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومي.

5- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات.

6- الهيئة تحدد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب.

7- يتقدم المواطن بالطلب في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له.