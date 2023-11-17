وزيرة الهجرة تزور السعودية لحث الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أقام السفير طارق المليجي، قنصل عام مصر في الرياض، حفل عشاء في دار السكن المصري على شرف السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة عدد كبير من رموز الجالية المصرية في الرياض، وذلك خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية، التي تمثل محطتها الأولى في جولتها الخارجية التي تجريها حاليًا لحث الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.

من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة للسفير طارق المليجي عن خالص سعادتها وامتنانها بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقالت: "نحن نحتاج من كل مصري بالخارج أن يشارك بإيجابية ويدلي بصوته في العملية الانتخابية لرسم مستقبل وطنه، لأننا نحيا في محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة، ولكن مصر قوية ومحروسة".

مشاركة كل مصري في العملية الانتخابية مهمة لرسم مستقبل الوطن

وطالبت السفيرة سها جندي، المتواجدين في اللقاء بتشجيع جميع المصريين المقيمين في المملكة في محيطهم على النزول للتصويت، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت انتخابات المصريين بالخارج أيام الإجازات الرسمية فلابد من مشاركة الجميع وبكثافة، في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل المخصصين للتصويت.

كما أشادت الوزيرة بالفيديوهات التي قام عدد من أعضاء الجالية المصرية بتصويرها لتشجيع المصريين في المملكة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي لاقت رواجًا داخل وخارج المملكة من المقررين في مصر وحول العالم، خاصة أن هذه الفيديوهات تتميز بأنها قصيرة وموجزة ورسالتها مباشرة وواضحة.

تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة سير العملية الانتخابية

وأوضحت "جندي" أنه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومن المقرر أن يتم تفعيلها قبل الانتخابات بأسبوع للرد على استفسارات المصريين بالخارج، مؤكدة أن الوزارة ستكون على تواصل دائم مع المصريين بالخارج في حينها، كما أن لديها 138 لجنة اقتراع خارج مصر، مشيرة إلى العمل على تذليل أي عقبات تخص البعد عن مقار اللجان الانتخابية.

وقالت وزيرة الهجرة: "نحن لدينا مؤسسات مصرية بالخارج من الممكن أن تساعد في ذلك، ونحاول دراسة مقترحات خارج الصندوق لوصول اللجان إلى جميع التجمعات، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية".

من جانبه، رحب السفير طارق المليجي، القنصل العام بالرياض، بوزيرة الهجرة والحضور، مثمنا جهودها في التواصل وربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم، ومشيدًا بتكاتف أبناء الجالية المصرية بالرياض ودورهم في حل كثير من المشكلات بالتعاون مع القنصلية العامة.