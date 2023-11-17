جوزيب بوريل: لا يمكن تبرير قصف إسرائيل لأطفال ومدارس ومستشفيات غزة

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الأوضاع في غزة غير مواتية للعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحشية التي تقوم بها إسرائيل في أداء عملياتها لا يمكن تبريرها.

«بوريل»: البشاعة لا تبرر ببشاعة أخرى

وأضاف «بوريل»، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «تحدثت أمس مع السلطات الإسرائيلية، وأكدت لهم أن البشاعة لا تبرر ببشاعة أخرى»، مؤكدًا أن الهجوم على الأطفال في المدارس والمستشفيات أمر لا يمكننا تقبله.

مجلس الأمم المتحدة تبنى قرارًا إنسانيًا

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن مجلس الأمم المتحدة تبنى قرارًا إنسانيًا لتمرير المساعدات الإنسانية والمياه والوقود إلى قطاع غزة، وعودة المرافق الحيوية إلى العمل.