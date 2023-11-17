فرنسا تشكر مصر على جهودها في إيصال المساعدات لقطاع غزة

قدّمت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الشكر لوزير الخارجية المصري سامح شكري، على جهود مصر من أجل إيصال المساعدات لغزة، موضحة أنها بحثت معه تعزيز التنسيق المشترك.

فرنسا: نشكر مصر على جهودها

ودونت «كولونا» في تغريدة لها على موقع «إكس»: «لقد اتصلت بسامح شكري لأشكر مصر على جهودها من أجل غزة ولتعزيز التنسيق بيننا، وقد تم بالفعل تسليم أكثر من 100 طن من الشحنات الإنسانية، ونحن نواصل جهودنا يجب أن تكون هناك هدنة فورية وزيادة المساعدات. والعمل دون تأخير بعد ذلك».

عجز النظام الدولي

وفي سياق متصل، شارك وزير الخارجية سامح شكري افتراضياً في الاجتماع الوزاري للنسخة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي، وأكد خلال كلمته أن القصف الإسرائيلي الكبير وغير المسبوق لقطاع غزة يعكس تحيز وعجز النظام الدولي عن وضع حد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجانب إسرائيل.

وأشار إلى أن الأزمات الأخيرة كشفت عن اختلال التوازن وعيوب في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتمويل، مشدداً على أهمية التعامل بصورة فعالة ومستدامة مع الديون السيادية المتزايدة للدول النامية، بما في ذلك الدول متوسطة الدخل.