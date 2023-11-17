أمريكا تشكر مصر على دورها الريادي في إيصال المساعدات إلى غزة

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، الشكر للسلطات المصرية، على دورها الريادي في تمكين إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

ونشر حساب «الخارجية الأمريكية»، على منصة «إكس»: «تحدّث وزير الخارجية أنتوني بلينكن، هاتفيًا مع نظيره المصري سامح شكري، وبحث الوزيران الوضع في غزة، وأكّدا ضرورة حماية المدنيين، مع رفضهما للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة».

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا نريد سوى السلام

وفي سياق متصل، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أكد أن أكثر من 1500 في غزة ما زالوا تحت الأنقاض، و65% من السكان في قطاع غزة لاجئون، والفلسطينيون لم يريدوا شيئا سوى السلام.

أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن ما يحدث في غزة انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الغذاء في غزة، مؤكداً أن إسرائيل لا تسمح بإدخال الوقود إلى مستشفيات غزة.