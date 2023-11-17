جامعة المنيا تنظم مسابقة المعلومات العامة للطالبات.. أسماء الفائزات

نظمت رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية بجامعة المنيا، مسابقة المعلومات العامة فرق للطالبات، تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، وأقيمت المسابقة بصالة الأنشطة الطلابية بحرم «3»، وقام بالتحكيم فيها الدكتورة هناء عبدالحميد محمد، بكلية التربية.

أسماء الطالبات الفائزات بالمسابقة

أسفرت المسابقة عن فوز الفرق التالية بالمراكز الثلاثة الأولى:

المركز الأول: الطالبة دعاء نور عبداللطيف، كلية التربية الطالبة سالمة جمال جمعة إبراهيم، كلية التربية الطالبة بسمة مفتاح محمد محمد، كلية التربية.

المركز الثاني: الطالبة فاطمة شحاتة محمد كريم، كلية العلوم الطالبة هاجر رجب كمال محمد، كلية العلوم الطالبة أمل حسام محمد عطية، كلية الألسن.

المركز الثالث: الطالبة إسراء سيد محمد يونس، كلية الألسن الطالبة إيمان محمود مخيمر أبوزيد، كلية الألسن الطالبة هدير صلاح محمد محمد، كلية التربية الفنية.

وأعربت الدكتورة سمية محروس، مدير عام المدن الجامعية، عن سعادتها بنجاح المسابقة، مؤكدة أنها تهدف إلى تنمية ثقافة ومهارات الطالبات في مجال المعلومات العامة.

إثراء المعرفة وتنمية روح المنافسة

وقدمت الدكتورة غادة فرغل جابر، منسق الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية، التهنئة للفائزات، مؤكدة أن المسابقة ساهمت في إثراء المعرفة وتنمية روح المنافسة بين الطالبات.

وأعربت الطالبة دعاء نور عبداللطيف، الفائزة بالمركز الأول، عن سعادتها بالفوز، مؤكدة أن المسابقة كانت فرصة طيبة للتعرف على معلومات جديدة وتنمية مهارات التفكير النقدي.