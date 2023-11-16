إطلاق قوافل مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المنيا السبت المقبل

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء انطلاق سلسلة من قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، السبت المقبل 18 نوفمبر، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف الاهتمام بصحة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، ودعم صحة المرأة المصرية بشكل خاص، مؤكدًا تضافر كافة الجهود والتوعية، وحث السيدات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة، إيمانًا بأهمية رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع، لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة.

قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا

أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنّ قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا، تنفذ بشكل متتابع في 3 قرى بكل مركز من مراكز «المنيا - ملوي - مغاغة»، بإجمالي 9 قرى ووفق برنامج زمني، بواقع يوم مخصص لكل قرية، إذ سيجري توقيع الكشف الطبي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة والثابتة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، وتقديم الخدمات الطبية من كشف النساء والأطفال والأسنان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

تنفيذ قوافل طبية بقرى مركز ملوي

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم تنفيذ القوافل الطبية بقرى مركز ملوي بدءًا من السبت 18 نوفمبر بقرية قلندول، والأحد 19 نوفمبر بقرية دروة والاثنين 20 نوفمبر بقرية البرشا، وبقرى مركز مغاغة من الثلاثاء 21 نوفمبر بقرية أبا البلد، والأربعاء 22 نوفمبر بقرية برطباط، والخميس 23 نوفمبر بجزيرة شارونة، وبقرى مركز المنيا من الثلاثاء 28 نوفمبر بقرية تلة والأربعاء 29 نوفمبر بقرية صفط الخمار والخميس 30 نوفمبر بقرية ريدة.