أسعار الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا في منتصف التعاملات بمحلات الصاغة المصرية، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2710 جنيهات دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 3097 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك حسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2839 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2710 جنيهات للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2323 جنيها، فيما سجل عيار 14 نحو 1807 جنيهات للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17-11-2023، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 21680 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 1985 دولار.