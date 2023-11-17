أبرز تصريحات رئيس «حملة السيسي» الانتخابية في حواره مع «الوطن»

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من تصريحات المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، وذلك خلال حوار صحفي مع جريدة «الوطن».

أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي في حواره مع «الوطن»

وجاءت أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي في حواره مع «الوطن»، والتي استعرضتها الحملة الرسمية، كالتالي:

- ملامح رؤيتنا تركز في جانبها الاقتصادي على التصنيع والتشغيل ودعم القطاع الخاص، ومحاربة الغلاء بالإنتاج الجزء الصعب من التنمية الاقتصادية انتهى والقادم أسهل.

- التصريحات المتتابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن القضية الفلسطينية اكتسبت مصداقية كبيرة جدا عند المواطنين، ونزلت برداً وسلاماً على صدور المصريين.

- القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية إنسانية وأمن قومي ولم تتخذها الحملة قضية انتخابية، اتساقا مع عقيدة وتوجيه المرشح عبدالفتاح السيسي.. لم يزايد ولم يتخذها وسيلة انتخابية.

- الحملة تفاعلت مع الأوضاع في غزة بتعليق النشاط لمدة أسبوع ورفعنا العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري، على مقر الحملة الرئيسي، واستقبلنا السفير الفلسطيني، وشاركنا في حملة التبرع بالدم والوقفات الاحتجاجية الداعمة للقضية.

- الرئيس يتصرف في بعض الأحيان على عكس ما تمليه مصلحته الانتخابية، لكنه ينظر لما يمكث في الأرض وبنفع الناس، ويقدم ما فيه صالح الوطن والمواطن.

- الرئيس يتحدث بخطاب واحد وليس خطاباً مزدوجاً.. ما يقال في الغرفة المغلقة يقال في العلن.

- الغلاء لن يحارب إلا بالإنتاج وبالتالي زيادة دخلنا، وتنمية البلد تتطلب بنية أساسية وليس مشروعات لحظية، وأصبحنا الآن مؤهلين للإنتاج واستقبال الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل أفضل.

- حلمنا هو حلم جميع المصريين.. حياة آمنة مستقرة.. حياة كريمة لكل إنسان يعيش على أرض مصر، أن نرى مصر في المكانة التي تستحقها.. ونستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

- تأجيل الانتخابات الرئاسية، بسبب الأوضاع في غزة، غير وارد على الإطلاق، فهذا التصور غير قابل للتنفيض دستورياً وقانونياً، فالحمد لله على نعمة الأمن والآمان والبلد آمن تماماً.