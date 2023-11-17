التحالف الوطني يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالأقصر غدا

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالأقصر مؤتمرا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية، بنادي المدينة المنورة وسط المدينة غدا السبت الساعة 5 مساءً.

ويشارك في المؤتمر ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وطلاب الجامعات وممثلي اتحاد الطلاب ومواطني الأقصر.

استعراض كافة الإنجازات والمشروعات

ويهدف المؤتمر إلى استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظة الأقصر، إذ يتناول الحديث عن الإنجازات التي تتم بالمحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة قطاعات الخدمية والتنموية، كما يعمل على توعية وحث المواطنين بضرورة المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

مؤتمر جماهيري بالساحة الرضوانية

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت أول أمس، تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي بالساحة الرضوانية شرق الأقصر، بمشاركة الآلاف من أهالي الأقصر، تحت رعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، رائد الساحة، وحضور الإعلامي مصطفى بكري، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعمد ومشايخ القرى.