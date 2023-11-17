«رياضة الأقصر» تشارك في النسخة الخامسة من لقاءات «اعرف حقوقك»

شارك العاملون بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، في النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك»، في المدينة الشبابية بالأقصر، التي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

220 من العاملين بمديريات الشباب والرياضة

إذ يشارك في هذه الفعاليات 220 من العاملين بمديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية

تهدف السلسلة إلى توعية العاملين في هذا المجال حول حقوقهم وواجباتهم، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في أداء مهامهم، إذ يشكل هذا الحدث فرصة قيمة لتعزيز التواصل والتعاون بين مديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية في محافظات مختلفة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

النتائج والتوصيات

من المتوقع أن تكون النتائج والتوصيات التي ستنتج عن هذه الفعاليات ذات أهمية كبيرة في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة في مصر، وتستمر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بذل الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في مجال الشباب والرياضة، وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع عادل ومستدام.

وجرى تكريم العاملين بالشباب والرياضة في ختام فعاليات الملتقى وتوزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية وكذلك تكريم أعضاء مشروع YlY القائمين على تنظيم الملتقى.