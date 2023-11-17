خطوات بسيطة للحصول على معاش شهري بعد وفاة الوالد

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجا باستمرار، وعند وفاة رب الأسرة، تسعى لمساعدة أفرادها بشتى الطرق، ومن أهم سبل المساعدة التأمينات الاجتماعية، التي تتيح للفرد المشترك بها صرف معاش شهري لذويه بعد وفاته أو حال بلوغه سن المعاش.

إجراءات وزارة التضامن الاجتماعي

أوضحت وزارة التضامن بعض الخطوات التي يجب على الأبناء إجراؤها عقب الوفاة حتى يتمكنوا من الحصول على معاش والدهم.

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعي المعاش للأبناء على حسب عدد أفراد الأسرة المستحقين للمعاش والمستوفى بهم الشروط، ونوضح من خلال هذا التقرير الخطوات والمستندات المطلوبة لصرف معاش الوالد المتوفي للأبناء.

خطوات صرف معاش الوالد المتوفى

- يتوجه الأبناء إلى المنطقة التأمينية التابعين لها وفق محل الإثامة لتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية وفقاً للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- يمكن تقديم طلب صرف المعاش للأخوة والأخوات فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش من الأولاد وفقاً للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

المستندات اللازمة لصرف معاش الوالد المتوفي

- شهادة الوفاة الخاصة بالوالد أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 عام وعدم تجاوز سن 26 عام فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة من المؤهل الدراسي للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 عام وعدم تجاوز سن 26 عام فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة من المؤهل الدراسي للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 عام وعدم تجاوز سن 24 عام فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صور من شهادات الميلاد الخاصة بالأبناء لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.

- إذا كان الستحقين للمعاش من البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنه أو العاجزين عن الكسب والوالدين ملتحقين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يتم تقديم المستندات الآتية:

1- إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يتم تقديم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

2- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأمينى.

3- فى حالة مزاولة مهنة يتم تقديم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.