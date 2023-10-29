تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي.. «فترة سداد 7 سنوات»

أعلن البنك الأهلي المصري عن التفاصيل الخاصة بالقرض الشخصي المخصص لأصحاب المعاشات، في ظل أن هناك العديد من البنوك المصرية توفر حاليا برامج أخرى خاصة بالقروض الشخصية المخصصة لأصحاب المعاشات، والتي بالتأكيد تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقا لكل بنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات في البنك الأهلي المصري والذي جاء كما يلي:

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

- تبلغ قيمة القرض الشخصي لأصحاب المعاشات داخل البنك الأهلي المصري مليون جنيه.

- وبالنسبة للمدة الخاصة بالقرض تصل إلى 10 سنوات.

- كما يقوم البنك الأهلي المصري بالتأمين على حياة المقترض والعجز الكلي مجانا.

- فيما يستطيع المواطن الحصول على القرض بدون وجود ضامن.

- وبالنسبة للمدة المخصصة لسداد القرض تصل إلى 7 سنوات.

الشروط والمستندات المطلوبة

- كما حدد البنك الأهلي المصري بعض الشروط الواجب توافرها عند ذهاب العميل للحصول على القرض وهي ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عاما وذلك في نهاية التمويل.

- يجب على العميل إحضار صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.