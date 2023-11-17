4 شروط للحصول على المعاش الإضافي من التأمينات.. ما الفئات المستحقة؟

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المعمول به حاليا الصادر برقم 148 لسنة 2019، ضوابط الاستفادة من نظام «المعاش الإضافي» وشروط الاستفادة من تعويض تأمين البطالة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من المعاش الإضافي، وفقا لما جاء بنص القانون.

المعاش الإضافي في قانون التأمينات

وفيما يخص المعاش الإضافي بحسب ما جاء في قانون التأمينات: «يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».

كما أشترط القانون في نصه، على إنشاء حساب للمؤمن عليه بصندوق التأمين الاجتماعي، في مقابل الحصول على معاش إضافي، مشيرا إلى أن المؤمن عليه يستحق المعاش الإضافي، ويُحتسب بقسمة رصيد الحساب للمؤمن عليه على دفعة الحياة، كما يدخل في حساب زيادة المعاش السنوية.

شروط الحصول على معاش إضافي

ويشترط للاستفادة من المعاش الإضافي:

ـ يشترط للحصول على المعاش الإضافي عدم التخلي عن الوظيفة «عدم الاستقالة»، حتى لا تحتسب من حالات الانقطاع عن العمل.

ـ عدم انتهاء خدمة المستفيد نتيجة لصدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

ـ الاشتراك في خدمة المعاش الإضافي لمدة لا تقل عن عام على الأقل، منها 6 أشهر متصلة سابقة على كل تعطل.

ـ قيد اسم المؤمن عليه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، على أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه بالمواعيد التي يقررها وزير القوى العاملة.