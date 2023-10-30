موعد صرف المعاشات بجدول الزيادة.. «اعرف شريحتك»

تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، فمن المقرر صرفها الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر، حيث يبلغ عدد المستحقين للمعاش 11 مليون مواطن، حيث من المقرر صرف زيادة المعاشات بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الخاص بها، وذلك بعد توجيهه بزيادة العلاوة الاستثنائية للمعاشات إلى 600 جنيه بدلًا من 300 ويتم صرف المعاشات للمواطنين عبر عدة طرق للتيسير على أصحاب المعاشات منها مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

جدول زيادة المعاشات

وحول زيادة معاشات شهر نوفمبر 2023، نستعرض في السياق التالي، جدول زيادة المعاشات وكيفية حساب زيادة المعاشات لشهر نوفمبر 2023 بالنسبة لكل المستحقين لصرف المعاشات وهي كالتالي..

- مَن يحصل على معاش 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- مَن يحصل على 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يحصل على 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يحصل على 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

زيادة المعاشات

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.