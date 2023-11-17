المتحدث باسم حملة «يمامة»: دعم التعليم ومواجهة غلاء الأسعار على رأس أولوياتنا

قال عيد هيكل عضو الهيئة لحزب الوفد والمتحدث باسم حملة الدكتور عبد السند يمامة مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن برنامج مرشح الوفد يضم 5 عناصر، وهم التعليم الذي عليه أن يأخذ حظا من الدعم في موازنة الدولة.

مؤتمر دعم يمامة في بورسعيد

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة الذي يقام مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الترفيهي ببورسعيد، تحت إشراف المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وصفوت عبد الحميد رئيس لجنة حزب الوفد في ونقيب المحامين ببورسعيد، وعبد الرحمن بصلة مساعد رئيس اللجنة ببورسعيد وجمال شحاتة سكرتير عام مساعد الوفد وسكرتير عام بورسعيد

التضامن مع غزة

واستكمل عيد هيكل أن الجانب السياسي له تواجد في برنامج الدكتور عبد السند يمامة، ونحن نتضامن مع موقف مصر في قضية غزة، وما يتم من إبادة جماعية لشعب غزة في فلسطين.

كما يتضمن برنامج مرشح حزب الوفد التصدي للأسعار المبالغ فيها، ووضع حلول جذرية للحالة الاقتصادية من خلال أساتذة متخصصين لهذه المشكلة، بالإضافة إلى أهمية التعليم ومواكبة التطورات على الساحة الدولية، داعيا المواطنين إلى ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات.

كان قد توافد على المؤتمر أعضاء حزب الوفد من محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية وسط إجراءات أمنية في محيط المؤتمر.