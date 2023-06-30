مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية يزور أوكرانيا بشكل مفاجئ

زار نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس بشكل مفاجئ أوكرانيا أمس في إطار الحملة الانتخابية له للترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024 ضد الرئيس الحالي جوزيف بايدن.

مواصلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا

وذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» أن بنس التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية قائلا: «تزيد من عزمي على القيام بدوري وعلى مواصلة الدعوة إلى تقديم دعم أميركي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين».

أمريكا هي زعيمة العالم الحر

يشار إلى أن بنس أصدر بيانا قبل شهور يؤكد فيه أهمية أن تلعب أمريكا دورا رائدا في أزمة أوكرانيا وروسيا: «أعتقد أن أمريكا هي زعيمة العالم الحر.. لكن المجيء إلى هنا كمواطن عادي - أن تكون قادرًا حقًا على رؤية بطولة الأوكرانيين هنا في إيربين التي أعاقت الجيش الروسي، لترى العائلات التي قصفت منازلها حرفيًا في خضم تحرك روسي غير معقول وغير مبرر - فقط عزز عزمي على القيام بدوري، لمواصلة الدعوة إلى دعم أمريكي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين».