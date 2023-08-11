اغتيال مرشح الإكوادور.. مأساة قبل انتخابات الرئاسة بـ10 أيام

فوجئ الجميع بخبر اغتيال مرشح الإكوادور فرناندو فيلافيسينسيو، على يد إحدى العصابات التي لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث لكن المرشح الرئاسي كان ذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» أن هناك تهديدات له ولحملته من زعيم عصابة تتورط في تجارة المخدرات مازالا مسجونا حتى الآن.

اغتيال مرشح الإكوادور وتعليق الرئيس الحالي

وتقع الإكوادور في قارة الجنوبية (اللاتينية) وأعلنت حالة الطوارئ عقب اغتيال مرشح الإكوادور فرناندو فيلافيسينسيو، والذي حل ثانيا في الاستطلاعات الخاصة بالرأي في البلاد بعد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو، الحالي الذي عبرا عن أسفه لقتل المرشح بالرصاص أثناء تجمع انتخابي مساء الأربعاء في العاصمة كيتو.

اغتيال مرشح الإكوادور ووقوع جرحى بالجملة

اغتيال مرشح الإكوادور فرناندو فيلافيسينسيو، كان قبل 10 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر إجراؤها في 20 أغسطس الجاري في واقعة أصابت البلاد بالحزن خاصة أنه كان ضمن 8 مرشحين للرئاسة في البلاد، ولكن قتل أثناء خروج من صالة رياضية شمال العاصمة ووقع في الحدث 9 جرحى وشرطيان ولكن قتلت الشرطة أحد الأشخاص المهاجمين وكتب قبل الحادث بأيام المرشح عن تلقيه تهديدات من أحد الأشخاص وأطلق عليه اسم «فيتور».

وتنتشر في الإكوادور وجارتها كولومبيا تجارة المخدرات وتسيطر عليها مجموعة الفارك أحد أخطر العصابات في أمريكا الجنوبية.