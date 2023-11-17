نائبة مفوض الأونروا: أكثر من 2.2 مليون يتعرضون لعقاب جماعي في غزة 

قالت نتالي بوكلي نائبة مفوض الأونروا، إن أكثر من 2.2 مليون يتعرضون لعقاب جماعي في غزة، مشيرًة إلى أن ما يحدث في غزة مأساة وانتهاك للقانون الدولي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت نائبة مفوض الأونروا، أنه يجب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يجب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

وتابعت «عملنا في قطاع غزة أصبح مستحيلا، والناس في غزة يأوون إلى مكاتبنا هربا من القصف».