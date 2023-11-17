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نائبة مفوض الأونروا: أكثر من 2.2 مليون يتعرضون لعقاب جماعي في غزة 

كتب:

منتصر سليمان
06:12 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قالت نتالي بوكلي نائبة مفوض الأونروا، إن أكثر من 2.2 مليون يتعرضون لعقاب جماعي في غزة، مشيرًة إلى أن ما يحدث في غزة مأساة وانتهاك للقانون الدولي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت نائبة مفوض الأونروا، أنه يجب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يجب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة 

وتابعت «عملنا في قطاع غزة أصبح مستحيلا، والناس في غزة يأوون إلى مكاتبنا هربا من القصف».

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بقلم منتصر سليمان