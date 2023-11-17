ارتفاع عدد رحلات الجسر الجوي لمساعدة غزة إلى 136 طائرة

ارتفع عدد رحلات الجسر الجوي لتقديم المساعدات لغزة إلى 136 طائرة وتسليم الجانب الفلسطيني 2026 طن مستلزمات طبية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

تقديم المساعدات إلى قطاع غزة

كما تم تسليم الجانب الفلسطيني 3624 طن مواد غذائية و23 طن وقود و3971 طن مياه ومواد إغاثة أخرى بلغت 993 طنا.

وتسلم الجانب الفلسطيني 74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف و1166 شاحنة.

وارتفع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 182 مصابا و5026 من حاملي الجنسيات المزدوجة.

الحرب على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ42 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألفا، وإعلان وكالة الإغاثة «أونروا» نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وقالت الهيئة: «حتى الآن جرى حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط، وتبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين نحو 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أمريكي) شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، التي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)».

وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أنه جرت دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال يخض للدراسة، وهو مرهون بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير.