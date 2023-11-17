طارق فؤاد: «عالم أخرس» رسالة لوقف القتل والدمار في غزة

انتهى المطرب طارق فؤاد من تلحين وتسجيل أغنية جديدة بعنوان «عالم أخرس» لدعم الأشقاء فى فلسطين، وهي من كلمات الشاعر سيد يونس، ومن المفترض أن يتم طرحها خلال أيام قليلة.

طارق فؤاد يطرح أغنية لفلسطين

وقال طارق لـ«الوطن» الأغنية ما هي الا رسالة قوية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أمام سكوت العالم الغربي، وعدم قيامه بالدفاع عن الأطفال والسيدات والشباب الذين يقتلون كل يوم بدم بارد.

وأشار الفنان طارق فؤاد، إلى أن الأغنية رسالة من الشعوب العربية للغرب على ضرورة التدخل وإيقاف القتل والدمار في قطاع غزة.

عالم أخرس من كلمات سيد يونس

طارق فؤاد لم يكن أول فنان يدعم فلسطين، فقد سبقه النجم العراقي كاظم الساهر، والذي كتب كلمات عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عبر فيها على دعم الشعب الفلسطيني بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال كاظم الساهر في فيديو له: «القلب حزين ومحبط لمًا نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفع ثمنها الأبرياء، كلنا معكم، والكل يحاول فعل أي شيء من أجلكم، نحن نحبكم إخواتنا في غزة وقلوبنا معكم، أتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأتمنى أن يعم السلام والأمل دمتم بخير».