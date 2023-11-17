مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورة حرفية لتمكين المرأة اقتصاديا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إدارة تنمية الشباب - أندية الفتاة والمرأة)، دورة تدريبية حرفية في أعمال الإكسسوار بمركز شباب السلام بإسنا جنوب المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وصلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

التمكين الاقتصادي للمرأة

تأتي الدورة في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بتنفيذ هذه الورش من أجل إستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات والشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل، انطلاقاً من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة، مما يساعد على دفع عجلة التنمية.

نفذت الدورة تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور، وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده، مدير إدارة تنمية الشباب، وحسن فؤاد، مدير إدارة شباب إسنا، ونيفين عبدالمسيح، منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية وفريق عمل مركز شباب السلام.

سلسلة اعرف حقوقك وواجباتك

وكان العاملون بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، شاركوا اليوم في فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك» في المدينة الشبابية بالأقصر، والتي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.