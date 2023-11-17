خريطة قطع المياه في 7 مناطق بالمنوفية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه غدا السبت بعدة قرى تابعة لمركز السادات للصيانة الدورية التى تنتهجها الشركة للأماكن التابعة لها لغسل المروقات وتطهير الخزانات لرفع كفاءة المحطات بالمنوفية، وتقديم جودة أفضل للمشتركين، حيث تجرى الصيانة بالفترة الصباحية.

ووجهت مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عدة نصائح للمواطنين بالأماكن المتأثرة بإنقطاع المياه غدا السبت منها توفير مصدر للمياه، خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات.

أماكن قطع المياه غدا

وكشفت «مياه المنوفية»، أماكن قطع المياه غدا السبت وفقًا لخطة الصيانة الدورية، المتبعة بالشركة كالتالي:

- مركز السادات قطع المياه بعدة قرى هي الخطاطبة وكفر داوود والغربية ومنشأة النور وبخاري والهاويس والأخماس.

مواعيد قطع المياه غدا

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأن مواعيد قطع المياه غدا السبت بخطة الصيانة المتبعة بالشركة بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.