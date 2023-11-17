قطع المياه عن بورتوفيق بالسويس لمدة 12 ساعة اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة السويس، قطع مياه الشرب عن ضاحية بورتوفيق بحي السويس، لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من اليوم الجمعة 17 نوفمبر، بسبب إجراء أعمال صيانة وإحلال وتجديد شبكة المياه والخطوط الرئيسية، بمعرفة شبكة المياه لهيئة قناة السويس.

موعد قطع مياه الشرب عن بورتوفيق

وتضمن البيان صادر عن محافظة السويس، علي صفحتها الرسمية، قطع المياه عن منطقة بورتوفيق لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023، الساعة التاسعة مساءً حتى التاسعة من صباح غدًا السبت، بسبب إجراء بعض أعمال الصيانة لشبكة مياه الشرب وإحلال وتجديد لبعض الخطوط.

الأماكن المتأثرة بقطع امياه

وأفادت شبكة هيئة قناة السويس، بأن ضاحية بورتوفيق والمناطق التابعة لها فقط، هي المتأثرة بقطع المياه، وناشدت المواطنين من سكان المنطقة والمرافق والأماكن الحيوية والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة لحين عودة ضخ المياه مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة.