الله لم ينسَ غزة.. الاحتلال الإسرائيلي قطع المياه 40 يوما فانهمرت الأمطار (فيديو)

انقطعت المياه عن قطاع غزة بسبب الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ولكن لم ينسهم الله وأنزل عليهم مياه تروي ظمأهم بعد 40 يومًا من الحصار، لتنزل الأمطار عليهم بطريقة غزيرة لم تشهدها غزة من قبل.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «X» والمعروف سابقًا باسم تويتر، الفلسطينيون وهم يجمعون المياه في إناء ليمتلئ بالأمطار الغزيرة.

أمطار أعاقت تحركات سلاح الطيران الإسرائيلي

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن الأمطار أعاقت تحركات سلاح الطيران الإسرائيلي، خاصة طائرات الاستطلاع والمراقبة، فللمرة الأولى منذ أشهر تهطل الأمطار على قطاع غزة الذي يعاني من شح في مياه الشرب منذ الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل قبل 40 يومًا، وتساقطت الأمطار على قطاع غزة، مصحوبة بعواصف رعدية.