رئيس حزب الاتحاد: ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال التنمية

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية بالدقهلية إن مصر نفذت عدة إصلاحات في جميع القطاعات خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، ونجحت في حجز مكان لها على الساحة الدولية وارتفاع معدل التصدير للخارج.

رجل الحرب والسلام

وأشار رضا صقر، خلال وجوده في مؤتمر دعم الرئيس إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو زعيم استثنائي، فقبل أن يتولى المسؤولية أعلن الحرب على أهل الشر، وقرر أن يتدخل وينقذ الدولة المصرية من السقوط، لافتا إلى أن الرئيس تصدى لمن أراد أن يبيع الوطن.

الحفاظ على الدولة المصرية

وأوضح أن الرئيس السيسي سعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام، وعمل على الوصول بمصر إلى الاستقرار والسلام وتنمية سيناء، وحافظ على الدولة المصرية وظهر جليا عندما اعتدى الاحتلال على أهالي غزة وأعلن عن مخطط التهجير إلى سيناء وهنا وقف الرئيس لهم بالمرصاد أمام العالم كله، داعيا الجميع أن يتكاتف لاستكمال مسيرة حكاية وطن.