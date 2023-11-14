تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في مدن محافظة الدقهلية

قامت عدد من مدن محافظة الدقهلية بتفعيل ترشيد استهلاك الكهرباء، وفقا لخطة الدولة في هذا الشأن، تحقيقا للمصلحة العامة، وتم خلالها تخفيف الإنارة وإغلاقها من أمام واجهات المباني الحكومية بعد الانتهاء من مواعيد العمل الرسمية.

وقال اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة نبروه، في بيان، إنه تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية، يتم شن حملات لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة وفقا لخطة الدولة في نطاق المدينة، واستمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وإغلاق إنارة الشوارع والميادين العامة واللوحات الإعلانية ووجهات المحلات، مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين.

تخفيض الإنارة العامة بتمي الأمديد

وفي نفس السياق، أكد سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي إطار جهود محافظة الدقهلية بوضع خطة تنفيذية بالمتابعة المستمرة لتطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء، وتطبيق غلق إنارة واجهات المباني الحكومية والمحلات التجارية والمولات بنطاق المركز، وحرصت اللجنة على متابعة كافة المنشآت الحكومية وتخفيض الإنارة العامة، مع اتخاذ كل تدابير ترشيد استهلاك الكهرباء.

تفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء بشربين

وشدد اللواء عادل برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، على استمرار العمل لتنفيذ الحملات الليلة لترشيد استهلاك الكهرباء وغلق المحلات التجارية في نطاق المدينة، لتطبيق قرار مجلس الوزراء لغلق المحلات التجارية وترشيد استهلاك الطاقة ومتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وتفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تخفيف أحمال الإنارة العامة بالطرق واللوحات الإعلانية المضيئة خارج المحلات التجارية وإطفاء أعمدة الإنارة بما لا يؤثر على مستوى الرؤية.