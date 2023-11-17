لطيفة تدعم فلسطين بأغنية يا رب وأنت السلام (فيديو)

حرصت الفنانة التونسية لطيفة على دعم الشعب الفلسطيني عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بأغنية «يا رب وأنت السلام».

أغنية لطيفة لدعم فلسطين

ونشرت لطيفة الأغنية وعلقت: «يا رب وأنت السلام.. قادر على كل شيء تحمي أهالينا في فلسطين وفي غزة الحبيبة ويا رب تخفف عنهم هذا الحزن وهذا التشريد وهذا الدمار.. اللهم آمين فلسطين غزة».

لطيفة تدعو لشعب فلسطين

وتحرص لطيفة بشكل مستمر على دعم فلسطين عبر موقع التدوينات القصيرة x: «برغم كل الحزن والضيم والقهر والوجع، أصبحت اليوم عندي أمل أترجاه من رب العالمين القادر الجبار أن يكون هنالك حلا عاجلا لأهلنا في غزه اليوم في القمة الاستثنائية في الرياض، يا رب يا قادر يا كريم».

وكتبت في تدوينة اخري :«‎اتولدنا اتعلمنا من تاريخ النكبة 48 أن فلسطين احتُلت، وعشنا القضية مع فلسطين ومع الناس في غزة مع التهجير والقذف والدمار أدينا عايشين وأتمنى من رب العالمين مالناش قوة غيره مالناش أمل غير فيه.. أن فلسطين تتحرر والقدس تتحرر واحنا عايشين».