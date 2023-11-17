أهم تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عن قضية فلسطين.. الحل سياسي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أكد أن هناك ضحايا مدنيين بالآلاف من الأطفال والنساء في قطاع غزة، ونقصاً في الغذاء، والوقود، والكهرباء، وكل شيء، وعلى إسرائيل أن تحترم القانون الدولي الإنساني، وهذه الرسالة نقلتها وجهًا لوجه إلى السلطات الإسرائيلية.

أبرز تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

- هناك ضحايا مدنيون بالآلاف من الأطفال والنساء في قطاع غزة، ونقص في الغذاء، والوقود، والكهرباء، وكل شيء.

- على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي الإنساني.

- الاتحاد الأوروبي يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات، بما فيها الوقود من أجل إنقاذ حياة المدنيين في غزة.

- تم تقديم مساعدات للأونروا بقيمة مليون دولار.

- هناك حاجة أكثر لتلبية احتياجات مليوني شخص.

- على المجتمع الدولي أن يكون قادرًا على تقديم المساعدات .

- عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وداخلها، أو إلى خارج القطاع.

- عدم فصل قطاع غزة عن القضية الفلسطينية وضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى هناك.

- مشاركة الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية في بناء الدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين.

- لا يمكن إنهاء دورة العنف وخلق مستقبل أفضل إلا عبر حل سياسي فقط.

- دعم الاتحاد للسلطة الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني على الجانبين السياسي والمالي.

- ضرورة استغلال كل اللحظات للعمل على حل النزاع وتجنيد الدعم الدولي، والمضي نحو عملية سياسية لحل الدولتين.