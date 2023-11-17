تحويل المدارس في فلسطين للدوام الإلكتروني بسبب الظروف الراهنة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن دوام المدارس الحكومية اعتبارا من صباح غد السبت وحتى مساء الخميس المقبل 23 نوفمبر الجاري سيكون إلكترونيا «عن بُعد»، نظرا للظروف الراهنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مديري المدارس والمشرفين التربويين سيتولون متابعة ذلك.

القرار لا يشمل المدارس الخاصة

وأوضح الناطق باسم الوزارة صادق خضر أن القرار لا يشمل المدارس الخاصة.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، واستشهاد 4 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وبارتقاء وإصابة عدد آخر، في قصف منزل في بني سهيلا شرق المدينة، كما استشهد 18 مواطنًا في غارة استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات، بينهم أطفال ونساء.

وفي منطقة جباليا البلد شمال القطاع، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، جراء استهداف طيران الاحتلال مربعًا سكنيا بسلسلة من الغارات.