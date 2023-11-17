الرئيس السيسي يطلع على جهود ربط القاهرة الجديدة بمتحف الحضارات وكورنيش النيل

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي.

واطلع الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية على الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد، بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولاً إلى كورنيش النيل.

ربط منطقة كورنيش النيل ومتحف الحضارات

وأوضح القائمون على المشروع أنه يتم ربط منطقة كورنيش النيل ومتحف الحضارات عبر كوبري لربط القادم من القاهرة الجديدة بمحور عمر سليمان أو محور سميرة موسى مرورا بمنطقة المقطم مرورا بمحور ياسر رزق وكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي أعلى الأوتوستراد ثم شارع الفسطاط بمرورها بكوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل بمصر القديمة.

وأضاف القائمون على المشروع أنه سيتم استكمال العمل عبر محور 3 يوليو، وأنه تم الانتهاء من تطوير كوبري أثر النبي للإسهام في حل الأزمة المرورية بالمنطقة كما تم الانتهاء من وضع اللوحات الإرشادية وتطوير منطقة الكورنيش ليكون الطريق 5 حارات مرورية في كل اتجاه بالمنطقة من مصر القديمة حتى التقاطع مع الطريق الدائري، وتم توسيع الكوبري بحيث يعبر نهر النيل بطول 30 مترا.

الرئيس يستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين

واطمأن الرئيس السيسي على سير العمل في المشروع، واستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين للفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بمنطقة الفسطاط.

وأوضح القائمون على المشروع أن منطقة الفخارين يتم تطويرها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لتعظيم قيمة المنطقة، وتم ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس الوزراء ليكون تطويرا شاملا.