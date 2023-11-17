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الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة

كتب:

منتصر سليمان
05:47 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

يتفقد الرئيس السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

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