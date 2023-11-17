الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة كتب: منتصر سليمان 05:47 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023 الرئيس السيسي يتفقد الرئيس السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أبرز تصريحات رئيس «حملة السيسي» الانتخابية في حواره مع «الوطن» الآلاف يتوافدون على مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المنوفية «حملة السيسي» تستعرض أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي في حواره مع «الوطن» النائبة نيفين حمدي تثمن استجابة الرئيس السيسي لمناشدة أطفال غزة للعلاج في مصر «الغزل والنسيج» تعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المنوفية غدا السيسي الرئيس السيسي الطرق النقل بقلم منتصر سليمان