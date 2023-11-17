«المستقلين الجدد» يبدأ حملات طرق الأبواب بالجيزة للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

بدأ حزب المستقلين الجدد، حملات طرق الأبواب من محافظة الجيزة؛ لحث المواطنين للخروج للتصويت والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي.

وأكد الحزب أن هذه الحملات ستنزل للقرى والمدن والمراكز إيمانا من الحزب بأهمية خروج المواطنين للحفاظ على ما تم من إنجاز في كافة المجالات في العشر سنوات الماضي.

دعم الحزب للمرشح عبد الفتاح السيسي

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد محمد لاشين أمين الحزب بمحافظة الجيزة، أن هذه الحملات ستستمر لحين الصمت الانتخابي وتستهدف المواطنين في كافة أنحاء المحافظة خاصة في المناطق التي يصعب عقد مؤتمرات جماهيرية كبيرة أو الوصول لهم عبر السوشيال ميديا.