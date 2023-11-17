وصول 10 شاحنات مساعدات إلى فلسطين عبر معبر رفح

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوصول 10 شاحنات مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من رفح.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، إن انهيار الاتصالات بغزة سيزيد أعداد الضحايا الفترة المقبلة، ونحتاج إلى 1.2 مليار دولار لدعم المساعدات في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الحرب على غزة

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: «نحتاج إلى هدنة في غزة وإفراج غير مشروط للمحتجزين، ولا بد من إتاحة وصول المساعدات إلى غزة واحترام ذلك»، مشيرًا إلى أن العاملين في أونروا يتعرضون للقتل بقطاع غزة.

تضرر وحدات سكنية في غزة

وأشار إلى تضرر أكثر من 41 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، كما أن المستشفى المعمداني الوحيد الذي يستقبل مرضى داخليين بغزة، واستمرار النزاع في غزة قد يؤدي إلى نتائج كارثية بالمنطقة.