المرشح الرئاسي حازم عمر: أول قراراتي ستكون إعفاء الغذاء والدواء من الضرائب

قال المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إن أولى قرارته حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ستكون إعفاء المواد الغذائية والأدوية من الضرائب.

رفع الضرائب عن الغذاء والدواء

وأوضح حازم عمر خلال كلمته بأولى مؤتمراته الصحفية قائلا: «وردتني شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار الغذاء والدواء بشكل كبير الأمر الذي أثقل كاهل المواطن المصري بأعبائه المعيشية».

وتابع المرشح الرئاسي قائلا: «رفع الضرائب عن الغذاء والدواء سيسهم بشكل كبير في خفض أسعارها للمستهلك وأن نسبة الانخفاض ستصل للخمس في بعض السلع والأدوية».

مؤتمر صحفي لحازم عمر

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته الحملة الإنتخابية لاستعراض أبرز المشكلات التي تواجه محافظات الدلتا واستعراض الحلول التي يضمنها البرنامج الإنتخابي الخاص بالمرشح بحضور نواب المحافظات بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الأهالي.