بدء المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والذي يتناول أبرز المشكلات التي تواجه محافظات الدلتا ويعرض خلاله الحلول التي يتناولها برنامجه الانتخابي بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و المئات من مواطني محافظات الدلتا.

وكانت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر كشفت خلال الأيام الماضية عن خطتها للدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحها والتي تتمثل في ثلاثة مراحل أولها تعليق اللافتات الإعلامية وصور المرشح والبوسترات الخاصة به بالميادين الكبرى والرئيسية وتوزيع برنامج المرشح على الناخبين.

المرحلة الثانية تتضمن عقد الحملة 4 مؤتمرات صحفية

والمرحلة الثانية تتضمن عقد الحملة 4 مؤتمرات صحفية من شأنها استعراض كل المشكلات التي تواجه المواطنيين بمختلف محافظات مصر

والمرحلة الثالثة والأخيرة تتمثل في لقاءات إعلامية وصحفية يجريها المرشح مع مختلف الفضائايات والصحف ليستعرض خلالها برنامجه الانتخابي والرد على جميع الأسئلة المطروحة بالشارع المصري.