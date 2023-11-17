أمين «حماة الوطن» بأسيوط: الرئيس السيسي حقق طفرة في قطاع الصناعة

قال النائب مصطفي بدران، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، خلال المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمركز ديروط، إن الدولة واجهت العديد من التحديات في كل القطاعات على مدار سنوات طويلة في ظل انتشار الحروب والصراعات حول العالم.

حياة كريمة

وأضاف أمين حزب حماة الوطن خلال كلمته أنه في عهد الرئيس السيسي تمت الكثير من الإنجازات من بينها التوسع في إنشاء المدن الجديدة والكباري والمحاور التي تربط الشرق بالغرب، ورفع خدمات البنية التحتية وكذلك المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطوير الريف المصري التي استفادت منها قرى الصعيد، ومن بينها مركز ديروط المتواجدين به اليوم الذي كان من أول مراكز المحافظة الذي دخلته مبادرة حياة كريمة.

دعم الصناعة

وأضاف «بدران»، أن الرئيس السيسي حقق طفرة كبيرة في الصناعة ودعمها والاهتمام بها ودعم المنتج المحلي المصري، وتنميته والحفاظ على الإنتاج حتى أصبح حاليا في الدولة المصرية 4 شركات تعمل في صناعة السيارات، فضلا عن مواجهة الكثير من المخاطر التي تواجه البلاد والتصدي لها، فلابد أن يخرج الجميع إلي الانتخابات والمشاركة فيها، وأن حزب حماة الوطن ندعم المرشح عبدالفتاح السيسي وجميع مقاراته تعمل لحملة الرئيس السيسي.