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المدعي العام للجنائية الدولية: تلقيت طلبا لإحالة الأوضاع في فلسطين للمحكمة

كتب:

منتصر سليمان
07:32 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد أن المدعي العام للجنائية الدولية يؤكد تلقيه طلبا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية للمحكمة.

ومن جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن انهيار الاتصالات بغزة سيزيد أعداد الضحايا الفترة المقبلة، ونحتاج إلى 1.2 مليار دولار لدعم المساعدات في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

هدنة في غزة

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: «نحتاج إلى هدنة في غزة وإفراج غير مشروط للمحتجزين، ولا بد من إتاحة وصول المساعدات إلى غزة واحترام ذلك»، مشيرًا الى أن العاملين في أونروا يتعرضون للقتل بقطاع غزة.

الحرب على غزة

وأشار إلى تضرر أكثر من 41 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، كما أن المستشفى المعمداني الوحيد الذي يستقبل مرضى داخليين بغزة، واستمرار النزاع في غزة قد يؤدي إلى نتائج كارثية بالمنطقة.

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