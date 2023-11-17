بعد تصدرها التريند.. أغان قدمتها عبلة كامل في مسيرتها الفنية

تصدّرت الفنانة عبلة كامل التريند مؤخرًا، وذلك بعد صورة نشرتها لها ناهد السباعي عبر «إنستجرام»، من كواليس مسلسل «حديث الصباح والمساء»، لتعاود الصدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة غياب إذ أنها من فترة لأخرى يتذكرها زملاؤها، أو تتعرض لكثير من الشائعات ما يجعلها تتصدر التريند.

وكان آخر الذين تحدثوا عنها المنتج جمال العدل، إذ قال إنه يحاول من فترة لأخرى التواصل معها؛ ولكنها لا تهتم بهاتفها مطلقًا، وكذلك منة شلبي التي طالبت بتكريمها في مهرجان القاهرة، لتخرج إدارة المهرجان وتقول إنها فضلت الابتعاد عن الأضواء ورفضت التكريم.. وفي السطور التالية نستعرض أبرز أغاني عبلة كامل في أعمالها الفنية.

أغاني عبلة كامل

ولعبلة كامل الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والتي يتابعها الجمهور حتى الآن سواء سينما أو دراما، ولكن لعبلة كامل تجارب غنائية في سياق الدراما، ومنها في مسلسل «نص أنا نص هو» والذي أنتج عام 2010، وشاركها في بطولته كل من محمد وفيق، عبير صبري، أسامة عباس، تهاني راشد، منة بدر تيسيير، عايدة رياض، نادية عزت.

وهذه ليست المرة الوحيدة لعبلة كامل، فغنت من قبل في فيلم «اللمبي» مع محمد سعد، ومن بينها «يا ساتر استر من دخول الحارة»، كما غنت في نفس الفيلم أغنية «البسكلته»، إضافة إلى أغنية «صعبان عليا أوي» مع منة شلبي في فيلم «كلم ماما»، وفي نفس الفيلم قدمت عبلة كامل أغنية «ماما هنا».

وفي فيلم «خاتلي فرنسا» غنت أغنية «خمسة خمسة» مع منى زكي وهي من الأغاني الفلكورية، أما الأغنية التي يتداولها العديد عبر السوشيال ميديا أغنية «بيبة» التي قدمتها مع شريهان في فيلم «عرق البلح».

آخر أغاني عبلة كامل في الأفلام

ومن آخر الأفلام التي غنت بها عبلة كامل، فيلم «بلطية العايمة» مع مي كساب والتي قدمته عام 2008، مع مي كساب ورجاء الجداوي وإدوارد وعلاء مرسي وسامي العدل وضياء عبد الخالق وسعيد طرابيك.