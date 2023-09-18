مصطفى عمار: عبلة كامل فنانة شاملة.. وواحدة من أهم علامات الدراما والسينما

احتفى الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، بعيد ميلاد الفنانة عبلة كامل، مؤكدًا أنها فنانة تمتلك رصيدا كبيرا في قلوب الجمهور المصري والعربي.

عبلة كامل ليست مجرد فنانة أو ممثلة

وأضاف «عمار» خلال تقديمه حلقة اليوم، من برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «اليوم عيد ميلادها، كل سنة وعبلة كامل طيبة، ليست مجرد فنانة أو ممثلة، وهي واحدة من أهم علامات الدراما والسينما المصرية، وكان هناك سجال حول تكرمها في مهرجان القاهرة السينمائي، وأنا أعتقد أن دورها في السينما لا يقل عن دورها في الدراما المصرية».

عبلة كامل فنانة شاملة

وتابع، أن عبلة كامل قدمت العديد من الأفلام وعملت مع مخرجين كبار مثل عاطف الطيب ويوسف شاهين، وفي الدراما عملت مع نور الشريف وفي المسرح مع محمد صبحي، مؤكدًا أنها فنانة شاملة، نفتقد حضورها وطلتها وأعمالها وهي تتمتع بشعبية عظيمة من المحيط إلى الخليج.