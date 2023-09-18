ناقد فني: عبلة كامل مثقفة.. وظهرت في السينما والتلفزيون والمسرح كنجمة

قال الناقد الفني رامي متولي، إنّ الفنانة عبلة كامل موهوبة وتجيد اختيار الأدوار، وتوفر لديها مجموعة من العناصر التي نادرا ما تتوفر في فنان أو ممثل.

وأضاف «متولي» خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، ورئيس تحرير «الوطن» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «عبلة كامل مثقفة جدًا لأن في فنانين معندهمش الثقافة الكاملة، ومش بيقرأوا ولا بيطلعوا الشخصيات بالعمق المطلوب ولا عندهم حساسية بأداوتهم كممثلين وبالتالي بيبقى في قصور وهو ما يجعلنا نواجه أزمة متعلقة بجودة العمل الفني».

عبلة كامل ذكية فنيا

وأوضح، أن عبلة كامل ذكية فنيا ومثقفة ويتوفر لديها فهما عميقا للشخصية وهي موهوبة وكل هذه العناصر متوفرة بقوة وبمساحة كبيرة حتى الأعمال التي كانت ضعيفة بعض الشيء كان أداء عبلة كامل فيها رصين وبه فهم قوي للشخصية، ولو تهاوى العمل الفني من حولها فهي لم تتهاوَ لأنها تتعامل مع الشخصية بصدق وكانت مهتمة بعملها وهو ما جعلها تصل إلى الجمهور.

قدرة كبيرة على إلقاء الإيفيهات

وأكد، أنها كانت لديها قدرة قوية على إلقاء الإيفيهات وأداء الميلودراما، بالإضافة إلى أنها قدمت دورا رائعا ومؤثرا في مسلسل ليالي الحلمية رغم صغر مساحته وتعاملت مع كل نجوم الفن المصري أمام وخلف الكاميرا في السينما والدراما.

وأشار، إلى أنها ظهرت في السينما والتلفزيون والمسرح كبطلة ونجمة، ولم يسند إليها أدوار بطولة مطلقة لمجرد ملامحها الجسدية والجمالية.