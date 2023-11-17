رئيس حزب مصر أكتوبر: يد التنمية طالت كل شبر في مصر.. والسيسي قائد المرحلة

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إننا نتشارك اليوم مع جميع الأحزاب السياسية والقوى المختلفة على حب الوطن ودعم القيادة السياسية، موجهة الشكر لممثلي حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن والمؤتمر ومجلس القبائل والعائلات المصرية على مشاركتهم الحزب كل الفعاليات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

مصر تحتاج لرئيس يتمتع بصفات القيادة

وأوضحت رئيس مصر أكتوبر خلال كلمتها بالمؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب مصر أكتوبر بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أن الأحداث المأساوية المضطربة التي تعيشها منطقتنا وتتأثر بها الدولة المصرية من مختلف جهاته الأربعة، تتطلب وجود رئيس يتمتع بصفات القيادة، وهو ما شهدناه فى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضية لذلك هو رجل المرحلة حتي يتستطيع استكمال ما بدأه.

طفرة تنموية في عهد السيسي

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر أن مصر شهدت طفرة تنموية فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والكباري ومختلف القطاعات، موضحة أن يد التنمية طالت كل شبر فى مصر ، منوهة الانتخابات الرئاسية تأتي فى وقت مهم ودقيق والمشاركة فيها واجب وطني والاختيار الصحيح واجب وطني.