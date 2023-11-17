ادفع 25 ألف جنيه وامتلك شقة إسكان اجتماعي.. بقسط شهري 1100 جنيه

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الأيام القلائل المقبلة، لاتخاذ خطوات مهمة بخصوص الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين الإعلان 18 لمحدودي الدخل.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، الشروط والأسعار وقيمة القسط، وغيرها من التفاصيل الخاصة بالطرح قبل الإعلان عنه، وهذا وفقا لتصريحات خاصة بوزارة الإسكان لـ«الوطن».

وقال مصدر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جاري الاستعداد لطرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» في نهاية شهر نوفمبر 2023 بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترًا مربعًا.

أسعار شقق الإسكان

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار شقق سكن لكل المصريين ستتراوح تقديرا بين 350 ألف و450 ألف جنيه، موضحًا أن الأسعار تختلف بناء على التخصيص نسب التميز، منوها أن مقدم الحجز سيتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، والقسط سيبدأ من 1100 إلى 2500 جنيه.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

1- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.

2- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

3- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

4- كذلك من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

5- ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5، تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

6- ومن ضمن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين

1- مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

2- مدينة 15 مايو.

3- مدينة العبور الجديدة.

4- مدينة بدر.

5- مدينة حدائق العاصمة.

6- مدينة السادات.

7- مدينة برج العرب الجديدة.

8- مدينة الفيوم الجديدة.

9- مدينة بني سويف الجديدة.

10- مدينة سوهاج الجديدة.

11- مدينة أسيوط الجديدة.

12- مدينة أخميم الجديدة.

13- مدينة قنا الجديدة.

14- مدينة أسوان الجديدة.