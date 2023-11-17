وزارة الإسكان تعلن موعد حجز الوحدات السكنية المطروحة في القاهرة

ينتظر العديد من المواطنين، موعد طرح وحدات سكنية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأسعار تنافسية تحميهم عن ظاهرة السمسرة، وهذا ما أعلنت عنه الوزارة ممثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، بطرح عدد 52 وحدة في محافظة القاهرة في المجتمع السكني «حلوان - أطلس» بالبلوك رقم 21.

موعد حجز شقق وزارة الإسكان

وأفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن موعد حجز الوحدات السكنية المذكورة سلفا سيبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر نوفمبر الحالي، مؤكدة في بيان رسمي لها أن الوحدات السكنية جاهزة للاستلام في شهر فبراير من العام المقبل 2024.

خصائص شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

1- طرح عدد 52 شقة.

2- الطرح بنظام التخصيص.

4- كاملة المرافق.

5- بأسعار تنافسية.

6- تيسيرات كبيرة في السداد.

7- الوحدات نصف تشطيب.

مساحات الوحدات

وأكدت الوزارة ممثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، أن مساحات الشقق المطروحة تتراوح بين 67 و96 مترًا/ لافتة إلى طرح كراسات الشروط كان منذ يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر، بملغ 351 جنيها.

أسعار الوحدات

- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.

- بلغ سعر الشقة المكونة من 67 مترًا، 507 آلاف جنيه.

- بلغ سعر الشقة المكونة من 90 مترًا، 686 ألف جنيه.

شروط تخصيص وأنظمة السداد شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

- تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه (10%)

- سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

- سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

- يتم سداد باقي سعر الشقة (50%) المتبقية على أقساط شهرية على 5 أو 10 أو 15 سنة، وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

- فائدة 7% على باقي سعر الشقة.

- منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.