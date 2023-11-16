تسليم 137 شقة ضمن «الإسكان الاقتصادي» للمستحقين في البحر الأحمر

أعلنت محافظ البحر الأحمر في بيان اليوم، تسليم 137 وحدة سكنية بالإسكان الاقتصادي، للمستحقين بمدينة حلايب وقرية أبو رماد جنوب البحر الأحمر، طبقًا للضوابط والشروط القانونية، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تسليم وحدات سكنية جنوب البحر الأحمر

كلف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، رئيس مدينة حلايب اللواء محمد البنا، بتسليم الوحدات لمواطني مدينة حلايب وقرية أبو رماد بالقرعة العلنية بالوحدة المحلية لمدينة حلايب.

وأوضح رئيس مدينة حلايب في بيان اليوم، أنّ عدد الوحدات 93 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، وعدد المستحقين طبقًا للضوابط والشروط 76 مواطنًا بمدينة حلايب، بينما بلغ عدد الوحدات بقرية أبو رماد 46 وحدة سكنية وعدد المستحقين طبقًا للضوابط والشروط، 44 مواطنًا، وسيعلن فتح باب التقديم للوحدات المتبقية للراغبين في الحصول عليها بمجرد الانتهاء من تسليم الوحدات للمواطنين.

قرعة تسليم الوحدات السكنية

جاء ذلك من خلال اللجنة المشكلة عن طريق الوحدة المحلية لمدينة حلايب، لإجراء القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين، إذ أُعلن إجراء القرعة العلنية بأبو رماد وحلايب في شهر أكتوبر السابق، وإعلان كشف توزيع الوحدات طبقًا للقرعة بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية، محددًا بها ميعاد التوريد والاستلام.