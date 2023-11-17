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وزير الإسكان يتابع تنفيذ طرق جديدة بمنطقة مثلث الأمل في القاهرة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:07 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
المهندس الغيطي خلال تفقد أعمال المحور الجديد بالقاهرة الجديدة

المهندس الغيطي خلال تفقد أعمال المحور الجديد بالقاهرة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة مثلث الأمل في القاهرة الجديدة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً إلى أن منطقة مثلث الأمل تعدُ امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة نحو 4800 فدان.

أكد وزير الإسكان، ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات بمدينة القاهرة الجديدة بشكل عام، وتلك المنطقة بشكل خاص بما يُسهم في سرعة تنميتها، بجانب الاهتمام بتحسين الخدمات لسكان المدينة وروادها.

أوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جرى البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، إذ تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

أشار «الغيطي»، في بيان، إلى أنه سبق تنفيذ طريق آخر بمثلث الأمل بطول 5.3 كيلومتر، وربطه بمحور الطريق الأوسطي «امتداد شارع التسعين الجنوبي»، لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة، وجذب الاستثمارات إليها.

أفاد رئيس الجهاز بأنه جرى تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق وتشمل المرافق (خط 100 مم مياه معالجة – خط 900 مم مياه عذبة - خط 1500 مم انحدار مثلث الأمل)، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800 مم.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.