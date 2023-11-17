إضراب في إيطاليا احتجاجا على ميزانية حكومة جورجيا ميلوني

شارك آلاف الموظفين في القطاع العام وقطاع النقل بإيطاليا، في إضراب يوم الجمعة، استجابة لدعوة النقابات، وذلك للتعبير عن احتجاجهم على ميزانية العام 2024 التي وضعتها حكومة جورجيا ميلوني، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

المضربون يتهمون حكومة جيورجيا باستغلال الموارد المحدودة

ووفقًا للمضربين، يتهمون حكومة جيورجيا ميلوني باستغلال الموارد المحدودة المتاحة في الميزانية لجذب أصوات الناخبين قبيل الانتخابات الأوروبية المقبلة، ويرون أن ذلك يتم على حساب حقوق العمال والمتقاعدين.

وتجمع الآلاف من المتظاهرين في ساحة ديل بوبولو في وسط روما، حاملين لافتة تحمل عبارة «ميلوني، الشعب جائع»، وشهدت شوارع جنوى وميلانو أيضًا تجمع آلاف المحتجين.

وتقف اتحادي النقابات CGIL وUIL، اللذان يعتبران من الاتحادات النقابية الرئيسية الثلاثة في إيطاليا، وراء هذا الإضراب، ويتهمان الحكومة بقطع الموارد عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والصناعة.

استدعاء المعلمين والعاملين

وفي سياق متصل، جرى استدعاء المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وسائقي سيارات الأجرة وعمال البريد للإضراب لمدة ثمان ساعات في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء قطاعات أخرى في القطاع الخاص، مثل عمال المعادن والتجار، للإضراب في وسط البلاد.

وقام نائب رئيسة الحكومة ووزير النقل ماتيو سالفيني بفرض قيود على الإضراب في محاولة لتقليل المشاكل التي قد تواجهها هذه القطاعات، وقد أثارت هذه الخطوة غضب النقابات.

وطالبت النقابات بأن يكون الإضراب عامًا يستمر لمدة 24 ساعة، ومع ذلك، اعتبرت لجنة ضمان الإضرابات في إيطاليا، التي تتولى التحكيم في هذا المجال، أن هذا الإضراب لا يستوفي المعايير المطلوبة، نظرًا لاستبعاد عدة قطاعات من الدعوة إليه.