وزير خارجية إيطاليا: 16 طن مساعدات في طريقها إلى غزة خلال ساعات

أعلن وزير خارجية إيطاليا، أن 16 طن مساعدات في طريقها إلى غزة خلال ساعات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إنّه جرى تجهيز نحو 150 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق معبر رفح، موضحا أنّ المعبر استقبل اليوم 4 حالات من مصابي قطاع غزة، فضلا عن أفواج من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين الذين كانوا عالقين في القطاع ووصل عددهم لنحو 400 شخص.

وواصل عبدالفتاح، خلال تغطية من معبر رفح عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدولة المصرية حريصة على ضخّ المساعدات بصورة مستمرة، لكن تبقى العراقيل من ناحية الجانب الإسرائيلي هي الحائل دون دخول مزيد من الشاحنات، مشيرا إلى انتشار سيارات الإسعاف المصرية في معبر رفح البري، ما يدلل على الجاهزية المصرية لاستقبال مزيد من حالات الجرحى والمصابين ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات المصرية.