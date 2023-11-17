الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدد من القرى ومركزا للجيش في لبنان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مركزا للجيش اللبناني في سَردا، ومنطقة رأس الظهر، في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، بقذيفة مدفعية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما استهدف جيش الاحتلال تلة التركمان في العديسة بقنابل الفوسفور، و بلدات حولا ومركبا وعديسة وكفركلا وميس الجبل ورأس الناقورة واللبونة.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية بين بلدتي زبقين وطير حرفا، وعلى أطراف بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.

وقفات في لبنان تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

وفي وقت سابق من اليوم، نظمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبالتعاون مع فعاليات من مدينة بيروت اليوم الجمعة، وقفة استنكار لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، وإبرازا لجرائمه بحق الأطفال، أمام مسجد الإمام علي.

وشارك في الوقفة ممثلو الأحزاب والقوى اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، وقيادة إقليم حركة فتح وبيروت ومخيماتها وكافة أطرها ومكاتبها الحركية، والجمعيات والهيئات والتيارات والروابط اللبنانية وفعاليات ووجهاء مدينة بيروت وحشد شعبي لبناني وفلسطيني.

واعتبر أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت العميد سمير أبو عفش أنه على الرغم من مضي 40 يوماً على العدوان، لا يزال بنك الأهداف الإسرائيلي هو الأطفال وكبار السن، مؤكِّداً أن عزم الشعب الفلسطيني سيستمر، وستفشل المخططات التي تحاول السيطرة على فلسطين.

ودعا أبو عفش إلى شحذ الهمم لأن الثورة الفلسطينية طويلة الأمد وستستمر حتى دحر الاحتلال، موكّداً أن الشعب الفلسطيني بصموده أسقط الهيمنة الصهيونية.

وطالب أبو عفش بالتحرُّك لوقف حمَّام الدم، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصَر، مؤكداً على الوحدة الوطنية الفلسطينية بين جميع فصائل الثورة.

كما نفذت نقابة أطباء لبنان وقفة تضامنية مع الأطباء والمؤسسات الصحية في قطاع غزة، بمشاركة عدد من النواب في البرلمان اللبناني.