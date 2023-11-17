نائب رئيس حزب الاتحاد بالدقهلية: الرئيس السيسي صادق ومخلص لوطنه

قال محمد الشوري النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد وأمين تنظيم مؤتمر دعم الرئيس بالدقهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك حشود غفيرة تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسية، لاستكمال سلسلة التنمية.

الرئيس السيسي هو زعيم للوطن بأكمله فهو شخص صادق القل

وأوضح أن الرئيس السيسي هو زعيم للوطن بأكمله فهو شخص صادق القلب والنية ويخاف على مستقبل البلاد، ودائما ما يحذر من الفوضى وخاصة دمار العديد من الدول العربية، لافتا إلى أن المواطنين في الدقهلية على قدر عال من الوعي ويسعون للمشاركة في الانتخابات:« الدقهلية هتكون أعلى المحافظات مشاركة في الانتخابات الرئاسية، فنحن حاليا متواجدين في عرس وطني لدعم الرئيس».

محمد الشورى أن الشعب بأكمله يقف خلف الرئيس

وأضاف محمد الشورى، أن الشعب بأكمله يقف خلف الرئيس في كل قراراته الخاصة بالدولة ودعم موقف مصر في غزة الرافضة لتهجير المواطنين خارج أراضيهم.

وأوضح اللواء محمود صابر أمين عام حزب مصر القومي، إننا لا بد من الوقوف خلف الدولة في هذه الفترة الصعبة :«تشرفت بالعمل تحت قيادة الرئيس السيسي فهو رجل قادر على قيادة دولة بحجم مصر، ولابد أن نُكمل الإنجازات والمشاريع الاقتصادية ومصر ستجني ثمار هذه المشاريع في المستقبل».